Нарядившийся туристом мужчина обворовывал гостей роскошного курорта Европы

На роскошном европейском курорте Аликанте опытный грабитель притворился туристом и обворовал гостей местных отелей. Об этом сообщает The Olive Press.

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Уточняется, что 50-летний гражданин Марокко наряжался в шляпу, шорты и солнцезащитные очки, чтобы сойти за отдыхающего. Он крал у туристов телефоны, деньги, украшения, ключи, документы. Преступник действовал, когда путешественники обедали или ходили за покупками и могли потерять бдительность.

По информации полиции, мужчина всегда с улыбкой приветствовал сотрудников гостиниц. После задержания стало известно, что марокканец обворовывал людей в разных районах Испании.