На Пхукете для туристов запустят сервис онлайн-продления безвизового статуса
Воспользоваться услугой смогут обладатели туристических виз, а также иностранцы, находящиеся в провинции в рамках безвиза. Впрочем, для большинства путешественников из России на данный момент сервис пока не актуален – граждане РФ могут отдыхать в королевстве до 90 дней. Однако это правило действует только до 30 апреля, а с мая срок допустимого безвиза снова сократится до 30 дней с возможностью продления еще на месяц. То же самое относится к туристической визе, период действия которой также разрешается увеличить.
Точные сроки запуска сервиса пока неизвестны. Предполагается, что он начнет работать в ближайшие месяцы. Официальным визовым оператором выступает VFS Global. Гостям страны не придется приходить в Иммиграционную службу Пхукета для сдачи необходимых документов. Весь процесс перейдет в онлайн. Однако путешественникам понадобится посетить офис для получения специального штампа в паспорт. Система Е-Extension касается 12 категорий виз, включая некоторые долгосрочные.