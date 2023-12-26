На Пхукете для туристов запустят сервис онлайн-продления безвизового статуса

Воспользоваться услугой смогут обладатели туристических виз, а также иностранцы, находящиеся в провинции в рамках безвиза. Впрочем, для большинства путешественников из России на данный момент сервис пока не актуален – граждане РФ могут отдыхать в королевстве до 90 дней. Однако это правило действует только до 30 апреля, а с мая срок допустимого безвиза снова сократится до 30 дней с возможностью продления еще на месяц. То же самое относится к туристической визе, период действия которой также разрешается увеличить.