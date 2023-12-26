Почему туристы ездят смотреть на дом-монстр в Гонконге

Гонконг — яркий мегаполис, полный стальных небоскребов, неоновых вывесок и, конечно же, миллионов людей.

© Steven Wei, Викисклад

В восточной части города расположился знаменитый дом-монстр. О том, что это такое и почему туда стремятся туристы, — в материале «Рамблера».

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Дом-монстр, как его прозвали местные, является частью группы государственных жилищных проектов, построенных в 1960-х годах местными властями, которые предоставляли субсидированное жилье для малообеспеченных жителей города. В 1950-1960-х годах Гонконг пережил демографический бум, в город хлынули волны беженцев, спасавшихся от политического хаоса материкового Китая, что привело к острой нехватке жилья, и это заставило местное правительство построить группу жилых башен для размещения этих людей.

Здание имеет Е-образную форму, и в нем есть два внутренних двора, которые можно посетить. Его фасад весьма впечатляет. Сотни маленьких окон выстроились друг за другом, над каждым из которых висит кондиционер. Люди здесь живут в крошечных квартирах с одной спальней. Это ярко отражает перенаселенность Гонконга.

Дом-монстр на самом деле представляет собой комплекс из пяти различных сооружений: здание Фук Чонг (福昌 樓), особняк Монтане (海山 樓), особняк Океаник (分別 為 海景 樓), здание Йик Чонг (益昌 大厦) и здание Йик Фат (益發 大廈).

Qwer132477, через Викисклад

Как и в большинстве других жилых зданий Гонконга, верхние этажи здания предназначены для бытовых нужд, а первый этаж занимают разнообразные магазины, торгующие морепродуктами, бакалеей и товарами для дома. В здании Йик Фат на первом этаже находится кофейня.

Оба двора дома-монстра выглядят практически одинаково. Разница лишь в том, как они оформлены. Передние здания восточного двора окрашены в синий цвет, а западного — в красный.

Хотя эти здания были построены в 1960-х годах, в последние годы дом-монстр стал популярным местом для эстетических фотографий в социальных сетях, и нетрудно понять, почему. Стоя посреди двора жилого комплекса и глядя вверх, трудно не восхититься этими красочными зданиями.

Помните, что это жилой район, в зданиях которого живут местные жители Гонконга. Вы можете фотографировать, но не шумите и не мешайте местным жителям — в течение дня здесь проходит много посетителей.