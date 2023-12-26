Цены на экскурсии в Стамбуле для организованных туристов могут не вырасти

По крайней мере в трех крупных туроператорах, с представителями которых пообщался 26 декабря корреспондент TourDom.ru, рассказали, что пока не получали от своих принимающих партнеров в Турции сообщений об удорожании с 1 января экскурсий в Стамбуле.

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Поводом для беспокойства стала вчерашняя информация в турецких СМИ со ссылкой на Национальное управление дворцов Турции о том, что с нового года существенно, на 40–60%, повышаются тарифы на посещение находящихся в его ведении достопримечательностей для иностранных гостей. Например, комбинированный билет в дворец Топкапы, предусматривающий осмотр самого комплекса, а также гарема и собора Св. Ирины, будет стоить с 1 января 1500 лир (примерно 4700 руб. по действующему курсу), сейчас его цена 950 лир (2800 руб.).

В комментариях к теме в тг-канале «Крыша ТурДома» подписчики вспоминают, сколько стоило посещение достопримечательностей Стамбула прежде. Из-за инфляции тарифы в турецких лирах в последние годы выросли в разы. «У меня сохранился входной билет в Топкапы за 2021 год – 70 лир», – приводит пример один из фолловеров. «В июне цены подняли чуть ли не вдвое», – добавляет другой. Впрочем, некоторые отмечают, что экскурсии в Европе везде недешевы, 30 евро вход в исторический дворцовый комплекс – обычное дело, и Стамбул теперь всего лишь приводит ценники в соответствие среднеевропейским.