Джаз, ковры и музеи: чем заняться в Ереване на выходных

Когда Рима еще не было и в помине, Ереван уже стоял у подножия горы Арарат. С годами он стал лучше и навел лоск: сегодня в городе из розового туфа, который держит звание самого популярного направления у россиян, есть чем заняться и самому требовательному туристу.

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Пожить в космическом корабле

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Концепция отеля Messier 53 — ода космическому футуризму. В его названии зашифрована фамилия астронома Шарля Мессье, а число 53 отсылает к количеству космических объектов, которые в XVIII веке открыл ученый. Из-за фасада — полотна стали и стекла — отель похож на космический корабль, который приземлился в центре Еревана. Внутри дизайн будущего переплетается с модным сегодня стилем лофт: в номерах много дерева и камня, покрытых акцентными граффити.

Messier 53 хоть и тяготеет к фантазиям о холодном космосе, к гостям относится тепло и гостеприимно. По утрам здесь подают сытные завтраки, в M53 Cafe Garden готовят как местную классику — арису, долму и кюфту, так и более привычные блюда европейской кухни. Минимизировать последствия армянского радушия (и больших порций) можно не выходя за пределы отеля. Внутри есть тренажерный зал и спа-центр, главной деталью которого является круглая джакузи с неоновой подсветкой.

Закупиться коллекционными книжными изданиями

У отеля Messier 53 есть своя футуристичная читальня «Дом русской книги» — центр, объединивший в себе функции библиотеки, кофейни и магазина. На книжных полках можно найти классику и новинки мировой литературы вкупе с редкими коллекционными изданиями, которые можно купить в подарок или почитать на месте. В большом и светлом пространстве центра для этого есть все условия: внутри много мягких диванов и кресел, где можно комфортно разместиться с книгой и кофе из местной кофейни.

С момента открытия 2021 году «Дом русской книги» превратился в мультикультурную платформу, куда приходят не только чтения ради. Здесь регулярно проводят выставки, посвященные искусству Армении и России, и приглашают с лекциями инфлюенсеров от творческой среды. Пока будете в Ереване, мониторьте афишу событий: возможно, именно на ваш приезд выпадет классное событие.

Подняться на Каскад

Строительство Каскада началось в 1970-е годы и встретило на своем пути множество препятствий. Землетрясение в Спитаке, а за ним распад СССР и Карабахский конфликт приостановили возведение комплекса вплоть до 2000-х годов, когда за дело взялся меценат Джерард Гафесчян. Американец по паспорту и армянин по происхождению, Гафесчян вложился в долгострой — и на месте руин возник многоярусный комплекс. Сегодня внутри Каскада находятся художественный музей, на вершине — Центр Шарля Азнавура, где проходят выставки и лекции. Поднявшись туда и преодолев почти 700 ступеней, вы получите приз — невероятный вид на Ереван и Арарат.

Послушать джаз

Среди всех музыкальных жанров армяне особенно любят джаз и знают в нем толк. Международный день джаза здесь отмечают с размахом дня рождения Республики — с концертом в центре Еревана и приглашенными европейскими музыкантами, в остальное время играют на улицах, в локальных барах и клубах. Местные подскажут, что джаз ежедневно дают у Малхаса — в клубе Malkhas Jazz Club легендарного армянского пианиста Левона Малхасяна. Еще стоит заглянуть в Ulikhanyan Club, где джаз-бэнды выступают с отработанной программой и проводят джем-сейшены.

Познать тонкости ковроделия

Армянские ковры — не просто деталь интерьера, а часть культуры. Ими устилают полы, используют в качестве завеса в дверных проемах, покрывают ими стены домов и алтари в храмах. В далеком прошлом ковроделием занимались практически в каждой армянской семье, а сегодня секреты традиционного ремесла хранит клан Мегерян, который насчитывает уже четыре поколения мастеров. На семейную фабрику «Мегерян Карпет» с удовольствием пускают туристов. Здесь можно своими глазами увидеть, как создают армянские ковры (спойлер: вручную из натурального сырья), посетить локальный музей (разумеется, с коврами) и ресторан армянской кухни.

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