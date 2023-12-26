Туристка отправилась в путешествие мечты в Таиланде и бесследно исчезла

Туристка из Великобритании отправилась на морскую экскурсию в Таиланде и бесследно исчезла после того, как судно затонуло во время шторма. Подробностями истории делится таблоид Daily Mail.

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По данным издания, 57-летняя Милли Янг из Брайтона мечтала о путешествии в Таиланд и приехала туда с друзьями. В субботу, 23 декабря, компания отправилась заниматься дайвингом в провинции Пхангнга. Однако из-за сильных волн катер с туристами перевернулся и ушел под воду.

Известно, что 12 отдыхающих и четверо членов экипажа спасли из воды рыбаки, оказавшиеся неподалеку. Но Янг и еще одна тайская женщина, которая была поваром на судне, пропали в море.

На поиски женщин отправили десятки лодок и вертолет, но за три дня их так и не нашли. При этом примерно в 40 километрах от места кораблекрушения обнаружили надувной спасательный плот, но на нем никого не было.