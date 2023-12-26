Российские сервисы бронирования отелей уступили по популярности Booking и Airbnb

Российские сервисы онлайн-бронирования отелей уступили по популярности зарубежным Booking и Airbnb. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей туротрасли.

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Так, по данным газеты, отечественные агрегаторы пока не смогли заменить иностранные, которые до 2022 года занимали до 90 процентов рынка. В 2023 году россияне забронировали с помощью местных сервисов примерно 50 процентов гостиничных номеров.

«После того как они [Booking и Airbnb] прекратили работать в России, туристы действительно стали чаще бронировать проживание напрямую в гостиницах», — заявил гендиректор сервиса бронирования МТС Travel Вадим Мельников.

По мнению экспертов, это связано с тем, что российские агрегаторы, среди которых «Островок», «Яндекс Путешествия», «Суточно.ру», «Отелло» и другие, были мало известны пользователям. Однако в настоящее время ситуация меняется и годовой прирост бронирований через них составил почти 70 процентов.

Более того, Booking предлагал путешественникам «гарантию лучшей цены». «Ни один из представленных на его площадке отелей не мог выставить у себя на сайте более привлекательную стоимость», — пишет издание.

При этом отечественные аналоги до сих пор не могут похвастаться подобной опцией. Чаще всего бронирование отеля напрямую обойдется отдыхающим дешевле, а выбор номеров при этом будет больше.