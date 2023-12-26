Рекордное количество россиян побывало в Индонезии в 2023 году

Еще в октябре 2023 года объем турпотока в Индонезию обогнал 2019 год. А в конце 2023 года это направление имеет все шансы побить исторический рекорд по посещаемости россиянами. Туристов не останавливает даже отсутствие прямых рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.

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Статистика показывает, что средняя продолжительность пребывания российских туристов в Индонезии составляет 48 суток. Это намного больше, чем у граждан любого другого государства, приезжающих отдыхать в Индонезию.

«По объемам продаж туров в Индонезию мы не только вернулись к допандемийным показателям, но фиксируем прирост на 20-25% к 2019 году», — говорится в сообщении.

Более 90% туров приходится на остров Бали. Жить россияне в Индонезии предпочитают в отелях высокой категории. В большинстве своем летят без детей. Чаще всего это те, кто прибывает в страну, чтобы переждать русскую зиму и те, кто работает удаленно.