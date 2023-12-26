Рекордное количество россиян побывало в Индонезии в 2023 году
Еще в октябре 2023 года объем турпотока в Индонезию обогнал 2019 год. А в конце 2023 года это направление имеет все шансы побить исторический рекорд по посещаемости россиянами. Туристов не останавливает даже отсутствие прямых рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.
Статистика показывает, что средняя продолжительность пребывания российских туристов в Индонезии составляет 48 суток. Это намного больше, чем у граждан любого другого государства, приезжающих отдыхать в Индонезию.
«По объемам продаж туров в Индонезию мы не только вернулись к допандемийным показателям, но фиксируем прирост на 20-25% к 2019 году», — говорится в сообщении.
Более 90% туров приходится на остров Бали. Жить россияне в Индонезии предпочитают в отелях высокой категории. В большинстве своем летят без детей. Чаще всего это те, кто прибывает в страну, чтобы переждать русскую зиму и те, кто работает удаленно.
Ранее «Рамблер» писал о том, какой зарубежный город россияне посещают чаще всего.