Россиянин побывал в Монголии и рассказал о реакции местных на вегетарианство

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и рассказал о необычной реакции местных жителей на вегетарианство. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что во время путешествия по стране одна девушка-вегетарианка из их туристической группы столкнулась с неожиданным вызовом.

«И вот, заходим мы в первый раз пообедать в местный "ресторан", больше напоминающий забегаловку, и ей нечего заказать в меню! Там все из мяса, с мясом, на мясе, на бульоне и так далее. Даже чай с молоком и коровьим маслом!» — удивился путешественник.

Он добавил, что в ответ на вопросы о вегетарианских блюдах и в других заведениях она получала от официантов лишь удивленные взгляды. Россиянин пояснил, что среди самих монголов такого понятия как вегетарианство попросту не существует.

«Они кочевники и всю свою историю выращивали овец, коз, лошадей, яков и коров, питаясь ими же. Земледелия у монголов не было вообще, как нет его даже в наше время», — поделился блогер.

Человека, который не ест мясо или молоко, предпочитая им овощи, салаты или зелень, монголы попросту не понимают и даже могут посчитать ненормальным, написал автор.