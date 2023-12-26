Монголия внезапно стала лучшим направлением для путешествий

Монголия, или, как ее называют, страна вечно синего неба, по праву считается одним из самых самобытных и загадочных государств на планете. О Монголии известно не так много. Многие думают, что это просто большая степь, по которой бродят кочевники, или же вспоминают про Чингисхана — полководца, объединившего монгольские и тюркские племена и ставшего первым ханом Монгольской империи. Однако это далеко не все, что нужно знать о стране. Почему туристам следует поближе познакомиться с наследием великого хана — разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Туристические маршруты

Видео дня

развиваются

В 2023 году доходы Монголии от туризма впервые достигли миллиарда долларов — согласно данным Национального комитета статистики, государство посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году, и более половины из них — россияне. Это неудивительно, ведь, по версии путеводителя Lonely Planet, страна стала главным тревел-направлением 2023 года. Что же так привлекает путешественников в таинственной земле степей и кочевников?

Особые климатические условия, непривычный слуху язык, горловое пение, таежные леса, огромные равнины, пустыни и мистические традиции местных — это лишь часть списка, который сформировал уникальный культурный код страны. И знакомство с ней, как водится, начинают со столицы — Улан-Батора, куда прилетает самолет из Москвы.

Что нужно россиянам для того, чтобы попасть в Монголию Чтобы россиянам попасть в Монголию сроком до 30 дней, виза не нужна, достаточно только действующего загранпаспорта. Добраться из России в соседнюю страну можно как самолетом, так и поездом, и автобусом. Последний вариант обойдется гораздо дешевле. Рейс из Москвы в Улан-Батор стоит от 21 тысячи рублей в одну сторону. Дешевле долететь до ближайшего к границе с Монголией Улан-Удэ за девять тысяч рублей, а там сесть на автобус за 3,5 тысячи рублей. Железнодорожный билет из российской столицы в монгольскую обойдется в 27 тысяч рублей.

Архитектура Улан-Батора — это смесь советских построек, стеклянных небоскребов и одноэтажных-двухэтажных домов. Кирпичный дом может спокойно соседствовать с юртой на одном участке. Монголы — кочевой народ — очень их любят. Большую часть времени они проводят именно в юрте, там им комфортнее и уютнее, дом используется в основном для хозяйственных целей.

Некоторые монголы по-прежнему ведут кочевой образ жизни, рассказывает экскурсовод Александр. Хотя современные кочевники сильно отличаются от своих предков.

«Они кочуют уже не на лошадях, а на машинах, а рядом с юртой можно увидеть солнечные батареи, спутниковые тарелки, телевизоры, мобильные телефоны и много других благ цивилизации», — пояснил гид.

Чтобы прочувствовать дух настоящей Монголии в Улан-Баторе, местные жители советуют отправиться на традиционный базар Нарантуул, считающийся одним из самых экзотичных рынков мира. «Условно он делится на две части: китайские товары, цена на которые ниже, чем в России, а выбор больше, а также национальную, монгольскую часть, где можно купить продукты и товары, связанные с историей страны», — рассказал россиянин Андрей, несколько раз приезжавший в Монголию с друзьями.

Самая малозаселенная страна Монголия — самая малозаселенная страна на планете. В Иране — государстве с такой же площадью территории — на один квадратный километр приходится 48 жителей. В Монголии — всего два, поэтому можно, к примеру, несколько дней бороздить степи и никого не встретить.

По его словам, самая интересная часть — торговые ряды на улице. Здесь много «обмундирования» для лошадей, отделы с деревянной мебелью для юрт. Например, юрта, состоящая из пяти стен, стоит в районе 100 тысяч рублей. Есть кольчуги, бубны, национальные головные уборы, музыкальные инструменты, мечи, лук, стрелы, разные статуэтки, гадальные бараньи кости. В общем, много всего необычного.

Еще одна из достопримечательностей Улан-Батора — белокаменный монастырь Гандан — крупнейший буддийский храм XIX века с 26-метровой позолоченной статуей бодхисаттвы Авалокитешвары — божественного существа, приблизившегося к просветлению. Также это единственный монастырь, который действовал на территории социалистической Монголии с 1944 по 1990 год.

В начале XX века в нем жили около 14 тысяч монахов, сейчас всего 150 человек. В нем расположена резиденция хамбо-ламы Чойжамца, а также молитвенные пагоды, библиотека и университет. Примечательно, что монастырь построен из кирпича, в то время как остальные монгольские культовые здания в большинстве своем деревянные.

Почти половина населения Монголии — буддисты, остальные — либо атеисты, либо практикуют шаманизм

Благодарность Чингисхану

В стране до сих пор чтят полководца Чингисхана, или, как его называют в Монголии, Темучина. Ему посвящена книга «Сокровенное сказание», его именем называют улицы и площади, а портретами украшают дома. Местные жители благодарны ему за то, что он объединил кочевые племена и дал монголам письменность.

В Улан-Баторе есть скульптура полководца, которой обычно должны поклониться зарубежные политики, приезжающие с визитами в Монголию, чтобы не оскорбить местных жителей. Однако особая гордость монголов — 40-метровая статуя Чингисхана на коне, расположенная в 50 километрах от столицы страны, в Цонжин-Болдоге.

Со смотровой площадки, расположенной в голове лошади, открывается вид на монгольские просторы. Вокруг памятника находится тематический парк с юртами. Внизу расположен музей. Иногда это место называют могилой Чингисхана, но это не так, поскольку никому не известно, где именно был захоронен великий полководец.

Существует легенда, что все, кто присутствовал на похоронах Чингисхана, были убиты его приближенными воинами, после чего и сами воины покончили с собой, чтобы никто и никогда не узнал, где именно покоится правитель. За 25 лет он сумел завоевать больше земель и народов, чем солдаты Римской империи за 400 лет, и создать самую крупную в истории человечества континентальную империю.

«Это не про города, а про

природу»

Но ощутить настоящий характер страны можно, лишь выехав за пределы Улан-Батора, ведь Монголия — это не про города, а про природу, именно природа ее главное богатство и достопримечательность. Большую часть территории занимают степь и горы, при этом с севера на юг ландшафт сильно меняется: таежные леса сменяют лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж и граничащий с ним заповедник Хан-Хэнтий — две жемчужины Монголии. «Здесь очень разнообразная флора и фауна, в том числе встречаются редкие виды животных. Одних только птиц свыше 230 видов», — рассказывает турист Антон.

Природа там очень похожа на сибирскую. Это и неудивительно, учитывая, что на севере Монголия граничит с Забайкальским краем. В стране есть и «младший брат» Байкала — озеро Хубсугул, которое считается самым живописным и глубоким в Монголии.

Вода в нем кристально чистая, а окружает его лес из высоких лиственниц. Это второе по величине озеро, расположенное в Центральной Азии. Находится оно недалеко от границы с Россией. По своему происхождению озеро является частью Байкальского рифта, поэтому по минеральному составу вода очень похожа на байкальскую.

Озеро Хубсугул на севере Монголии называют «младшим братом» Байкала. Это самое глубокое озеро страны и по минеральному составу его вода очень похожа на байкальскую

В Горхи-Тэрэлж также находятся горячие источники. В южной части парка очень много кафе и туристических баз, есть тропы для треккинга, скульптуры динозавров, буддийский храм Арьяабал и скалы в форме черепахи и зайца. Для удобства туристов построен курорт Yestii Hot Water Springs, который находится примерно в 20 километрах езды севернее от озера Хагин-Хар.

По пути на курорт можно заехать в древнюю столицу Монгольской империи — город Каракорум (современный Хархорин), основанный Чингисханом. Сейчас он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот город в знак покорности приезжали правители многих стран, включая русских князей — Александра Невского и его отца Ярослава Всеволодовича.

Туристы обычно селятся в специальных юрточных лагерях со всеми удобствами и Wi-Fi. Стоит такой одноместный домик в пределах 3,5 тысячи рублей. Экономные путешественники могут спокойно попроситься в гости к местным жителям, которые их охотно пустят.

«Монголы хорошо относятся к туристам, их здесь не так много и им искренне рады. Кочевники с удовольствием приглашают в гости, рассказывают о своей жизни и угощают от души. Отчасти это связано с местными поверьями, что гости несут прибыль и счастье. Соответственно, чем больше гостей заглянет в юрту, тем больше будет денег и благополучия», — пояснил российский турист Антон.

Он также добавил, что путешественников накормят бараниной или козлятиной, напоят кумысом или традиционным чаем с молоком и солью. В юрточных лагерях также кормят по-монгольски.

«По сути там три вида блюд: мясо с тестом, тесто с мясом и мясо с мясом. Это едят на завтрак, обед и ужин. Порции огромные. Свежих овощей вообще не едят, овощи либо отваривают, либо обжаривают. Фрукты встретить довольно сложно, к тому же стоят они дорого», — подчеркнул экскурсовод Александр.

По его словам, в Монголии с овощами большая проблема, поскольку местные жители не занимаются земледелием — у них нет огородов и вспаханных полей.

«Да и вообще копать землю у монголов считается очень опасным — они уверены, что это повлечет за собой несчастья. Кстати, именно поэтому на традиционных монгольских сапогах поднятые вверх носы, чтобы случайно не копнуть землю», — объяснил он местные традиции.

В Монголии выращивают около 55 миллионов голов крупного рогатого скота, если поделить это на число местных жителей, то получится около 15 голов на человека

Гид добавил, что рыбу можно встретить только в ресторанах в Улан-Баторе.

«Она вряд ли будет свежей, к тому же готовить ее явно не умеют. В общем, Монголия — это ад для вегетарианцев, которых монголы считают, мягко говоря, ненормальными», — добавил экскурсовод.

Что едят в Монголии Монголы — кочевой народ, поэтому в основе рациона местных жителей очень много мяса: говядины, баранины, козлятины, конины, редко верблюжатины. Самым популярным блюдом считается банштай цай — пельмени, сваренные в чае с молоком, солью и перцем, и бууз — рубленое мясо, завернутое в тесто и приготовленное на пару. Их едят по-особому: берут руками, надкусывают, выпивают ароматный жирный бульон и только потом съедают все остальное. Предком современных снеков или мясных чипсов считается борц. Тонкие полоски свежего мяса сушат и хранят. Перед приготовлением эти полоски размачивают, а потом варят из них бульон. Хушуры — тесто с мясной начинкой, обжаренное в масле. Хушуры похожи на чебуреки, но в них больше мяса. Гурманам обычно советуют попробовать хорхог — баранину с овощами, приготовленную на пару. В котел вместе с продуктами обычно кладут прогретые камни, чтобы мясо могло быстрее утушиться. В целом монгольская еда считается вкусной, но довольно тяжелой. Завершают плотный обед обычно кумысом, напитком сутэй цай, сваренным из зеленого плиточного чая и молока с добавлением соли, сливочного масла и муки, тараком, похожим на простоквашу. Из алкогольных напитков популярен архи — молочный самогон крепостью 38 градусов.

Поющая пустыня

Самым посещаемым местом после монгольской столицы считается пустыня Гоби, площадь которой превышает миллион квадратных километров. Она встречает путешественников уходящими за горизонт бескрайними песками и двугорбыми верблюдами.

Визитная карточка пустыни Гоби — песчаные дюны Хонгорын Элс. Сильные ветры, дующие с запада, обычно перемещают миллионы тонн песка, образуя барханы, многие из которых достигают огромной высоты

При движении эти пески издают звуки, в результате местные жители окрестили их «поющими». Этот звук длится от нескольких секунд до 10-15 минут и может быть таким сильным, что разносится на десятки километров. Одни говорят, что он напоминает рев двигателя взлетающего самолета, другие — бой барабанов или вовсе чарующую музыку. В древности их считали голосами духов.

Из-за сильного ветра барханы все время меняют свою форму, и на склонах появляются причудливые узоры, похожие на волны. На восходе и закате барханы окрашиваются в багряный и золотистый цвета, а днем становятся светло-желтыми. На склонах образуются тени, меняющие форму и положение, что придает происходящему оттенки сюрреализма.

«Невероятное зрелище пустыня представляет собой весной, во время цветения. В это время Гоби наряжается в ковер из ярких цветов и абсолютно преображается», — добавляет местная жительница Ксения, вышедшая замуж за монгола и переехавшая в Дархан.

По ее словам, самой обжитой частью пустыни считается северная. Там можно встретить туристов на джипах и мотоциклах, есть населенные пункты. По пути можно заехать к каньонам и ущельям, протянувшимся на 300-400 километров. Идеальным временем для путешествия в Гоби считаются весна и осень, поскольку летом там изнуряющая жара, а зимой дуют сильные ветры.

Кладбище динозавров

Рядом с Гоби находится район Баянзаг, более известный как крупнейшее в мире «кладбище динозавров». В 1920-е годы туда в составе экспедиции Американского музея естественной истории приехал палеонтолог Рой Эндрюс. Из-за ярко-оранжевого цвета породы он назвал местные скалы пылающими (Flaming Cliffs).

А в 1946 году в этом месте проходила Монгольская палеонтологическая экспедиция под руководством Ивана Ефремова. Отсюда он привез на исследование несколько вагонов костей динозавров. Здесь же находили и окаменелые яйца доисторических животных. Их останки впоследствии выставили в Центральном музее динозавров в Улан-Баторе.

При этом считается, что костей древних гигантов в Баянзаге настолько много, что ученые до сих пор что-то находят.

«Пейзажи здесь и вовсе какие-то марсианские. После восхода солнца все окрашивается в разные оттенки красного цвета. Доехать туда можно на легковом автомобиле, учитывая, что практически все дороги заасфальтированы. Рядом с Баянзагом есть туристическая база, но можно остановиться и в палатках. В отличие от пустыни Гоби, здесь довольно комфортно ночевать, поскольку есть где укрыться от ветра», — поясняет Ксения.

Когда лучше посещать Монголию Монголия — страна с резко континентальным климатом, где жаркое лето и суровые зимы, температура может подниматься до 30-40 и опускаться до минус 50 градусов. Идеальным временем для посещения страны считается июнь, хотя туристам советуют брать с собой теплые вещи даже летом. В июле в стране проходит национальный праздник Надом — традиционные монгольские состязания: борьба, скачки на лошадях и стрельба из лука. Этот праздник проводится по всей стране, но с наибольшим размахом в Улан-Баторе.

Попал в разные страны

Побывавшие в Монголии туристы рассказывают, что россиянам в Улан-Баторе довольно комфортно — многие жители знают русский язык, к тому же слова пишутся на кириллице. А если выучить несколько фраз для приветствия, то путешественникам и вовсе открыты все двери.

В целом Монголия считается довольно дешевой для проживания страной. Средняя зарплата в стране составляет 400 долларов, а по уровню жизни государство находится на 88 месте.

₽200-300 в среднем стоит обед в ресторане в Улан-Баторе

Цены там в два-три раза ниже, чем в Москве. Можно арендовать квартиру в пределах 15 тысяч рублей на месяц и довольно недорого питаться в местных ресторанах в пределах 200-300 рублей.

Единственное, что может больно ударить по карману, путешествия по самой стране. Общественный транспорт в городах недорогой, однако чтобы путешествовать между городами и переезжать от одной локации к другой лучше снять машину. Можно забронировать индивидуальные туры с гидом, который возит туристов на своей машине. Стоит это в пределах 350 долларов.