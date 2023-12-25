Туристы хотят новогоднего чуда – отдыха в Египте за 30 тыс. рублей на двоих

Турагенты поделились в тг-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B», спрашивают ли у них клиенты в оставшееся до зимних праздников время «что-нибудь горящее на новогодние даты». Как выяснилось, некоторые туристы еще надеются купить туры по ценам, по которым сложно было отловить заграничные поездки даже лет десять назад, да и то разве что на самые низкие даты сезона, а не на Новый год. «Хотят на 3 дня в Египет за 30 тыс. руб. на двоих», – привел пример в комментариях один из розничных продавцов.

Как выяснил TourDom.ru, реальные предложения далеки от пожеланий бюджетных туристов. Минимальная стоимость трехдневного тура на египетский курорт Шарм-эль-Шейх с вылетом из Москвы 30 декабря сейчас составляет 143 тыс. руб. на двоих. За эту сумму можно отдохнуть в The Grand Hotel Hurghada, питание «все включено».

Кстати, немногим дороже обойдется недельный отдых в Египте с вылетом из российской столицы в ту же дату. Например, тур на 7 ночей в отель Хургады La Rasa Wave Resort (бывший Sea Gull Premium) стоит 158 тыс. руб. за двоих. Относительно небольшая разница в цене недельной и трехдневной поездок, очевидно, объясняется тем, что значительная доля стоимости приходится на авиаперелет.

Тем, кто намерен покупать туры на новогодние даты в последний момент, специалисты рекомендуют бронировать отели с моментальным подтверждением, иначе высок риск того, что гостиница не подтвердится.

Что касается других популярных туристических направлений, то самые бюджетные туры в Таиланд с вылетом из Москвы 30 декабря сейчас предлагаются по цене от 222 тыс. руб. за неделю на двоих. Отель по системе Fortuna, т. е. будет выбран туроператором.