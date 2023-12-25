Назван самый популярный у российских туристов зарубежный город

Стамбул назван самым популярным у российских туристов зарубежным городом в 2023 году. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

© Lenta.ru

Так, турецкий город стал безусловным лидером у россиян по числу бронирований отелей — 11,1 процента. На втором месте оказался эмират Дубай с долей бронирования 5,3 процента. Третью строчку занял Минск, куда поехали 4,4 процента респондентов.