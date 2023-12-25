Раскрыты страны-лидеры по турпотоку в Россию

Странами-лидерами по турпотоку в Россию стали Китай, Индия и некоторые европейские государства. Такую информацию в беседе с Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, главный партнер РФ в области туризма — это КНР. «С 1 августа была запущена электронная виза, и 50 процентов всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая», — заявил представитель ведомства.

«Ключевые партнеры — это и граждане Индии, и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы», — добавил он. При этом чиновник не уточнил, из каких именно европейских стран прибывают путешественники.