Туроператоры рассказали о ценах на отдых в Турции в 2024 году

Цены на отдых в Турции в летнем сезоне 2024 года будут ниже на 15-30 процентов при раннем бронировании. Такое условие назвала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

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Специалист рекомендовала воспользоваться возможностью и брать путевки сейчас, чтобы не переплачивать впоследствии. «Сейчас идут очень хорошие акции раннего бронирования. Но при этом они у всех идут с разными сроками», — заметила Котляр.