Россиянам станут доступны удобные перелеты на популярные курорты

Россиянам стали доступны перелеты в Грецию и Тунис с удобной стыковкой в Кувейте из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways анонсировала открытие рейсов в популярные пляжные страны летом. Более того, в летнем сезоне перевозчик обещает вернуть в расписание перелеты из России на Кипр и в Черногорию с удобной стыковкой в азиатском государстве.

В настоящее время отечественные путешественники летают через Кувейт в основном на Шри-Ланку. Специалисты туротрасли наблюдают высокий спрос по этому направлению на зимние каникулы.