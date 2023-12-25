Россияне еще могут купить новогодние туры на популярные направления со скидкой
Перед наступлением новогодних праздников довольно сложно найти места на зарубежных курортах, однако возможность всё же есть, сообщает "РГ".
По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, на данный момент еще есть места на всех популярных направлениях, хотя базовые номера уже заняты, и придется выбирать более дорогие варианты. Эксперты отмечают, что поездка в Турцию перед Новым годом будет проще, чем в ОАЭ или Таиланд.
Кроме того, доступны такие направления, как Египет, Шри-Ланка, Мальдивы, Маврикий и Сейшелы, где нет большого спроса, а некоторые отели предлагают скидки. В целом, перед праздниками наблюдается дефицит вылетов, но доступны транзитные направления. В настоящее время проще забронировать перелеты на начало января по приемлемым ценам. Это связано с тем, что многие россияне предпочитают провести остаток отпуска в теплых странах после новогодних праздников.