Россияне еще могут купить новогодние туры на популярные направления со скидкой

Перед наступлением новогодних праздников довольно сложно найти места на зарубежных курортах, однако возможность всё же есть, сообщает "РГ".

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По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, на данный момент еще есть места на всех популярных направлениях, хотя базовые номера уже заняты, и придется выбирать более дорогие варианты. Эксперты отмечают, что поездка в Турцию перед Новым годом будет проще, чем в ОАЭ или Таиланд.