В РСТ заявили, что Турция сравнялась с Кубой по стоимости новогоднего отдыха

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость новогоднего отдыха в Турции и на Кубе для россиян составляет чуть более 180 тыс. рублей на двоих на неделю, отели уровня премиум и люкс на 25-30% дороже. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сети турагентств "Магазин горящих путевок".

"Дороже всех Турция, неделя отдыха там лишь немногим дешевле Кубы: Турция - 181 тыс. рублей, Куба - 186 тыс. рублей. Это средние цены по рынку на стандартное размещение. Отели уровня премиум и люкс на 25-30% дороже", - говорится в сообщении.

Самый низкий средний чек на двоих на неделю предлагает Египет - 114 тыс. рублей. Отдых в Таиланде стоит 179 тыс. рублей, в ОАЭ - 150 тыс. рублей.

По данным РСТ, самыми популярными зарубежными направлениями на новогодние праздники стали ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. Продажи туров на этот период выросли за год на 15-30%, что свидетельствует об адаптации туристов к изменившимся возможностям путешествий, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.