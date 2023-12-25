Названа самая популярная страна для встречи Нового года россиянами

Новый 2024 год многие россияне встретят за рубежом. В числе самых востребованных отечественными туристами стран Египет и Турция. Однако даже им сложно тягаться с другим направлением, в котором россияне намерены встретить главный праздник года.

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О том, в какой стране туристы из России собираются встретить Новый год, сообщила Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.

Эксперты заявляют, что россияне выкупили практически все билеты на новогодние каникулы в Шри-Ланку.

«Большую роль в загрузке сыграли туроператоры – они реализовали примерно 70% от общего объема, остальное приходило из прямой продажи», – объяснила Яна Вазири, региональный представитель Jazeera Airways в России.

Мест в отелях практически не осталось. По мнению представителей туриндустрии, такой спрос объясняется приемлемыми ценами и удобным перелетом. Туров на новогодние даты у Jazeera Airways совсем не осталось.