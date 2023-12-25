АТОР: Не менее 6,3 млн российских туристов посетят Турцию по итогам года

Российский турпоток в Турцию по итогам года составит не менее 6,3 млн человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По текущему прогнозу аналитической службы АТОР, Турцию по итогам 2023 года посетят не менее 6,3–6,35 млн туристов из России, что немного превышает предыдущий прогноз (не менее 6,2 млн за год), сделанный по итогам девяти месяцев», – говорится в сообщении.

Как уточняется, из 6,3 млн визитов россиян в Турцию около 3,5 млн придется на Анталью, более 2 млн – на Стамбул, на провинции Эгейского региона Турции – более 0,45 млн поездок. Доковидных рекордов (7 млн визитов в 2019 году) российский турпоток в Турцию в этом году не достигнет (отставание составит порядка 10%), отмечают в АТОР.