РСТ зафиксировал рекордный спрос на зарубежный отдых в новогодние даты

Россияне резко увеличили спрос на зарубежные туры в новогодние праздники. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ) По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, рост продаж в популярных направлениях составил 15-30% в зависимости от страны. В топ-5 входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. Также наблюдается значительный рост числа бизнес-поездок и MICE-туризма. Сергей Агафонов из РСТ отметил, что спрос на новогодний отдых за рубежом стабилен и вырос на 30%. Оправдались ожидания по Таиланду, Турции и ОАЭ. Хуже прогнозов ситуация с Египтом - туроператоры вынуждены снижать цены. По словам Горина, заметен рост поездок в соседние страны: Армению, Казахстан, Узбекистан. Также восстанавливается турпоток в европейские государства. До этого стало известно, что Россия вложит средства в свое продвижение среди зарубежных туристов.