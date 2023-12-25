Американская авиакомпания случайно отправила шестилетнего мальчика в чужой город

В США авиакомпания случайно отправила ребенка не в тот город. Сообщается, что шестилетний мальчик летел без родителей, они воспользовались услугой сопровождения сотрудниками авиакомпании. Для ребенка это был первый полет на самолете.

Мальчика должна была забрать его бабушка, однако в самолете его не оказалось. Стюардесса также сказала, что никаких детей с ней не было. Каким-то образом ребенка вместе Форт-Майерс отправили в Орландо. Как передает РИА "Новости", его бабушке пришлось проехать 250 километров, чтобы забрать ребенка. В авиакомпании пообещали провести расследование и компенсировать пострадавшим все издержки.