Wink News: в США ребенок улетел не в тот город из-за ошибки авиакомпании

Американская авиакомпания Spirit Airlines по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город. Об этом сообщает телекомпания Wink TV. О произошедшем рассказала бабушка шестилетнего мальчика, родители отправили внука к ней в гости в Форт-Майерс. Они заказал услугу сопровождения несовершеннолетнего и в аэропорту вылета передали ребенка представителю авиакомпании Spirit Airlines. Бабушка, приехавшая встречать внука, не дождалась его в зале прилета, бортпроводники сообщили женщине, что мальчика в самолете не было. Выяснилось, что из-за ошибки сотрудника авиакомпании, ребенка посадили не на тот рейс. Маленький пассажир прилетел в Орландо, его бабушке пришлось добираться до него на машине, преодолев расстояния в 250 км. Семья воссоединилась.