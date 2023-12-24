Во сколько обойдется перелет на новогодние даты в Гонконг

Сегодня утром, 24 декабря, первый из ранее анонсированных прямых рейсов «Аэрофлота» Москва – Гонконг совершил посадку в гонконгском аэропорту. Airbus A330-300 нацперевозчика отправился из российской столицы накануне вечером, в 19:25.

Полеты по маршруту возобновлены почти после четырехлетнего перерыва. Они выполнялись до марта 2020 года, а затем были приостановлены в связи с закрытием границ из-за пандемии COVID-19. Теперь в расписании нацпера три рейса в неделю.

Тарифы интересные. Например, билеты туда-обратно на новогодние даты, с 26 декабря по 7 января, можно забронировать за 75 тыс. руб. (указана цена на сайте перевозчика, актуальная на 17:00 24 декабря). Причем в стоимость включен багаж 23 кг, что необычно – как правило, по минимальным ценам «Аэрофлот» предлагает перелет только с ручной кладью.

Для сравнения: в те же даты перелет на тайский остров Пхукет обойдется вдвое дороже – почти в 127 тыс. руб. плюс 18 тыс. руб. за перевозку чемодана.

В низкий для туризма период, после новогодних каникул, билеты Москва – Гонконг и вовсе предлагаются от 50 тыс. руб. Например, на вылет туда 13 января, обратно – 21-го.