Турист остался без новогоднего отдыха в Египте из-за опечатки в загранпаспорте

Его туристы, семья с ребенком, должны были вылететь в Египет сегодня утром. Однако на пограничном контроле в аэропорту выяснилось, что у главы семейства допущена ошибка в загранпаспорте: в графе «место рождения» неверно указана одна буква: в названии области Гомельская вместо «е» стоит «к». У туриста изъяли паспорт, составив акт о том, что он недействительный. «Всего одна буква! Папа остался дома, семья улетела встречать Новый год…. Тур не дешевый. Что делать туристу в данном случае?» – пишет турагент.

Тема вызвала живой отклик в тг-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B». Его участники напоминают в комментариях: по закону ответственность за достоверность сведений, указанных в загранпаспорте, лежит на заявителе. Даже если информация была передана верная, опечатку допустили при изготовлении документа, обязанность гражданина – досконально проверить паспорт при получении, а в случае обнаружения ошибки попросить ее исправить. При этом большинство участников обсуждения проявили сочувствие семье, постарались помочь советом, что предпринять, чтобы хотя бы минимизировать потери. Некоторые турагенты привели случаи, когда их туристам в подобных ситуациях удавалось оперативно, в течение нескольких дней, исправить через УФМС ошибку в паспорте. Тогда можно купить новый авиабилет и отправиться в тур, пусть и с задержкой. Правда, быстрое внесение корректив вряд ли возможно в биометрический загранпаспорт, отмечают в комментариях. Другая рекомендация – для турагента: сообщить о ситуации туроператору, у которого бронировался тур, и попросить о минимизации стоимости в связи с тем, что один из туристов не отправился в поездку. Рассчитывать на существенную компенсацию даже при положительном ответе, конечно, не приходится. «Если тур по системе “всё включено”, возможно, туроператору удастся договориться с отелем, чтобы вычли из цены стоимость питания туриста, не приехавшего на отдых», – пишет один из комментаторов.