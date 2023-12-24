МИД Ирана вызвал представителя России из-за заявления о спорных островах

МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя — временного поверенного — из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенных в Персидском заливе. Иранская сторона заявила, что в ходе шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление, призывающее к мирному решению конфликта между Ираном и ОАЭ.

Как уточняет агентство, ранее по телефону министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан сообщил российскому коллеге о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Иран второй раз за год вызывает посла России из-за заявления о спорных островах. Первый раз это случилось в июле 2023-го. Тогда представители иранского МИД сделали акцент на «территориальной целостности страны» и потребовали «исправить позицию России» по данному вопросу.