Авиакомпания «Россия» возобновила полеты из Москвы в Гавану

Прямое авиасообщение между двумя столицами было приостановлено во время пандемии, напомнили в пресс-службе перевозчика.

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Самолёты будут летать на Кубу из аэропорта Шереметьево по средам и воскресеньям. Из-за высокого спроса «Россия» планирует запустить дополнительный рейс по маршруту 30 декабря.