Авиакомпания «Россия» возобновила полеты из Москвы в Гавану
Прямое авиасообщение между двумя столицами было приостановлено во время пандемии, напомнили в пресс-службе перевозчика.
Самолёты будут летать на Кубу из аэропорта Шереметьево по средам и воскресеньям. Из-за высокого спроса «Россия» планирует запустить дополнительный рейс по маршруту 30 декабря.
В заявлении перевозчика отмечается, что авиакомпания продолжает выполнять полёты на кубинский курорт Варадеро. С момента запуска прямого авиасообщения летом этого года рейсами авиакомпании воспользовались более 40 тысяч пассажиров.