Возобновлено авиасообщение между Ашхабадом и Бангкоком

Между столицами Туркменистана и Таиланда возобновилось авиасообщение.

Возобновлено авиасообщение между Ашхабадом и Бангкоком
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Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне, рассчитанном на 368 пассажиров. Оно способно преодолеть расстояние между Ашхабадом и Бангкоком всего за шесть с половиной часов.

«Это мой первый международный рейс. Я не ожидала столько пассажиров. Мы полностью готовы принимать и обслуживать их на высшем уровне», – рассказала бортпроводница рейса Ашхабад – Бангкок Говхер Сахетмурадова.

Прямое авиасообщение между Туркменистаном и Таиландом будет способствовать расширению деловых контактов, а также развитию торгово-экономических отношений и туризму.

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