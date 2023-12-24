Возобновлено авиасообщение между Ашхабадом и Бангкоком
Между столицами Туркменистана и Таиланда возобновилось авиасообщение.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне, рассчитанном на 368 пассажиров. Оно способно преодолеть расстояние между Ашхабадом и Бангкоком всего за шесть с половиной часов.
«Это мой первый международный рейс. Я не ожидала столько пассажиров. Мы полностью готовы принимать и обслуживать их на высшем уровне», – рассказала бортпроводница рейса Ашхабад – Бангкок Говхер Сахетмурадова.
Прямое авиасообщение между Туркменистаном и Таиландом будет способствовать расширению деловых контактов, а также развитию торгово-экономических отношений и туризму.