Три десятка российских туристов спасли вчера в Таиланде после кораблекрушений

Вчерашнее ухудшение погоды в Таиланде привело к нескольким кораблекрушениям. Десятки туристов оказались в открытом море, когда их суда затонули. Две женщины числятся пропавшими. Многие получили травмы.

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Большие волны перевернули около 6 часов вечера туристический катамаран «Морской пляж» между островом Ко Лан и Паттайей. На прогулочном судне находились 27 туристов из России, сообщило сегодня издание The Nation Thailand.

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Своевременно прибывшие спасатели доставили всех отдыхающих и трех членов экипажа на берег. У большинства из них было шоковое состояние, а несколько человек получили травмы. После предварительной медицинской помощи пятерых туристов госпитализировали.

Полиция начала разбирательство, вызвав капитана и владельца катамарана на допрос, обоим грозит предстать перед судом за нарушение правил судоходства. Известно, что еще утром администрация порта вывесила красный флаг, запрещающий маломерным судам выходить в море.

В Андаманском море вчера произошло еще три крушения. Четверо российских туристов были спасены в заливе Пханг-Нга, чья небольшая лодка перевернулась и затонула к северо-востоку от Пхукета. Только спасательные жилеты помогли продержаться на воде трем женщинам и мужчине, подчеркнуло издание Novosti Phuketa.

На помощь пострадавшим пришли находившиеся поблизости другие тайские лонгтейлы, которые также везли экскурсантов на экзотические острова. Узнав о ЧП, власти направили патрульный катер и доставили туристов в национальный парк Пханг-Нга.

Кроме того, 23 декабря в водах у национального парка Ко Сурин затонул дайв-бот компании Sawan Tour. На нем находились 13 туристов и 5 членов экипажа – спасти удалось 16 человек. Поиски пока не дали ответа о судьбе двух пропавших женщин – 56-летней англичанки и 60-летней гражданке Таиланда из команды. Были ли среди спасенных россияне, не уточнено.

Еще одно дайверское судно попало в аварию рядом с островом Кьеу, в районе между Пхукетом и Пхи-Пхи. Известно, что оно совершало тестовый выход в море, о пассажирах не упоминалось.