«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты из Москвы в Гонконг, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Аэрофлот» выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг. Самолет авиакомпании совершил посадку в международном аэропорту Гонконга сегодня утром. Программу регулярных полетов из аэропорта Шереметьево в Гонконг авиакомпания приостановила в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В этом зимнем сезоне полеты в Гонконг будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам», – говорится в сообщении.
Как указано в материале, ожидается, что воздушная линия Москва – Гонконг – Москва будет пользоваться спросом у пассажиров авиакомпании, совершающих как деловые, так и туристические поездки. Первый рейс Аэрофлота был выполнен с высокой загрузкой.