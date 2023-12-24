«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы в Гонконг

«Аэрофлот» выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг. Самолет авиакомпании совершил посадку в международном аэропорту Гонконга сегодня утром. Программу регулярных полетов из аэропорта Шереметьево в Гонконг авиакомпания приостановила в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В этом зимнем сезоне полеты в Гонконг будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам», – говорится в сообщении.