Грабили и избивали: в Турции обезвредили пять банд, которые нападали на туристов

«Во время мероприятий, проходивших одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено пять местных преступных группировок, задержаны 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранных граждан», – написал в соцсети Х (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Особенно серьезные проверки и задержания прошли в нескольких заведениях в популярном у туристов стамбульском районе Бейоглу.