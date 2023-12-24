Грабили и избивали: в Турции обезвредили пять банд, которые нападали на туристов
Турецкие власти отчитались о завершении операции «Клетка-23», в ходе которой было разгромлено несколько ОПГ, специализировавшихся на нападениях и грабежах туристов.
«Во время мероприятий, проходивших одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено пять местных преступных группировок, задержаны 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранных граждан», – написал в соцсети Х (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Особенно серьезные проверки и задержания прошли в нескольких заведениях в популярном у туристов стамбульском районе Бейоглу.
«Члены организации знакомились с иностранными туристами, предлагали сфотографировать, затем отвозили их в развлекательные заведения и заставляли оплачивать счета. После этого обыскивали, отбирали деньги, мобильные телефоны и драгоценности», – рассказал о схеме обмана и вымогательства Ерликая. Если кто-то из туристов отказывался, его жестоко избивали.
Теперь преступникам светят приличные тюремные сроки.
Ранее, в ноябре, в Стамбуле полиция обезвредила группу мошенников, которые обманывали иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции.