В какие страны можно недорого слетать перед Новым годом

Предновогодний период обычно считается низким сезоном – большинство россиян старается успеть завершить рабочие дела и подготовиться к праздникам. При этом многие авиакомпании значительно снижают стоимость перелетов по некоторым зарубежным направлениям. Редакция TourDom.ru проверила, на какие курорты еще реально поймать недорогие билеты.

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Так, из Москвы и Санкт-Петербурга можно в последнюю неделю года успеть слетать в Турцию. Например, в Анталью «Победа» предлагает билеты из Внуково за 9600 руб. в обе стороны (23–30 декабря), а Southwind из Пулково – за 20 600 руб. (24–31 декабря).

В Абу-Даби из Москвы есть возможность улететь на крыльях все той же «Победы» в понедельник и вернуться в воскресенье за 10 тыс. руб. В свою очередь, flydubai предлагает уральским туристам отправиться из Екатеринбурга в Дубай 25-го числа и вернуться 31-го за 22 600 руб. На те же даты Air Arabia продает билеты из Кольцово в Шарджу за 19 тыс. руб.