В ЕС решили сделать послабление для российских туристов
Важнейшее послабление касается личных вещей россиян, пытающихся въехать в страны ЕС, сообщает «ТурДом». Теперь одежду, косметику и средства гигиены обещают не конфисковывать, если они используются строго для личных целей.
Однако в этот список не вошли телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, хотя можно предположить, что они также могут быть рассмотрены как личные вещи. Не исключено, что для них существуют более общие правила.
Также Евросоюз упростил правила для автомобилистов: теперь можно приехать на авто с российскими номерами. Однако владельцем должен быть гражданин страны ЕС или его близкий родственник. Решение о въезде остается на усмотрение государства, в которое пытаются въехать.
Следует отметить, что решение о судьбе ввозимых вещей или машин принимается на уровне отдельных стран или, возможно, пунктов пропуска. Комментаторы отмечают, что это может привести к различным подходам разных стран: одни могут разрешить, другие — запретить.