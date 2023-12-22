В ЕС решили сделать послабление для российских туристов

Важнейшее послабление касается личных вещей россиян, пытающихся въехать в страны ЕС, сообщает «ТурДом». Теперь одежду, косметику и средства гигиены обещают не конфисковывать, если они используются строго для личных целей.

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Однако в этот список не вошли телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, хотя можно предположить, что они также могут быть рассмотрены как личные вещи. Не исключено, что для них существуют более общие правила.

Также Евросоюз упростил правила для автомобилистов: теперь можно приехать на авто с российскими номерами. Однако владельцем должен быть гражданин страны ЕС или его близкий родственник. Решение о въезде остается на усмотрение государства, в которое пытаются въехать.