Для поездок на Бали туристам дадут пятилетние многократные визы

Индонезия вводит пятилетние многократные визы с индексами D1 – для туристов и D2 – для деловых целей. Оба типа разрешений допускают въезд в страну на срок до 60 дней, сообщило сегодня издание The Bali Sun.

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Глава иммиграционной службы отметил, что заявки начнут принимать онлайн с января 2024 года и иностранцам больше не нужно будет посещать представительства Индонезии за границей. Стоимость новой визы – 15 млн индонезийских рупий, что эквивалентно 90 тыс. руб. При этом пока нет уточнений, как часто можно использовать эти двухмесячные периоды.

Одно из основных условий для приобретения многократной визы – наличие приглашения от индонезийской стороны. Издание предполагает, что на помощь туристам в этом случае придут визовые агенты, которые начнут рекламировать поддержку подачи заявления для типа D1. И советует быть внимательными: возможны мошеннические схемы.

Оформление новой 5-летний визы предусмотрено через онлайн-сервис иммиграционного ведомства, на котором также происходит получение стандартного визового разрешения на въезд до 30 дней. Заявителю необходимо иметь паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и недавнюю цветную фотографию. Финансовую состоятельность подтвердит справка о наличии не менее 2 тыс. долларов или эквивалентной суммы в других валютах.