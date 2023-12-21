Тревел-тренды TikTok: самые популярные места по всему миру в 2023 году

В руководстве социальной сети TikTok собрали и проанализировали данные, которые наглядно демонстрируют популярность самых разных туристических мест на планете.

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В компании собрали собственную статистику, основанную на количестве хэштегов стран под видеороликами о путешествиях и самых красивых местах на Земле, которые уже посетили или только мечтают посетить многие.

Наибольшее количество под своим хэштегом набрала Мексика – 180 миллиардов просмотров по всему миру. На втором месте Франция – 72,6 миллиарда просмотров по всему миру в TikTok. Япония и ее 53,7 миллиарда просмотров занимают почетное третье место среди самых популярных и желанных мест для посещения.

Также в рейтинг вошли такие страны, как Канада и Италия.

Среди городов мира самыми популярными стали Дубай, Париж и Нью-Йорк.