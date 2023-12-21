Таиланд отложил введение туристического сбора на неопределенный срок
Министерство туризма и спорта Таиланда решило повременить с введением курортного сбора для иностранных туристов.
Однако глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол отметила, что полностью от инициативы власти не отказываются.
«Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация с туризмом не улучшится. Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей», – сказала министр.
Она пояснила, что туристическому сектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса. По словам руководителя Минтуризма, в ближайшее время объявление об отсрочке появится в национальном вестнике Royal Gazette.
Введение туристического сбора должно было стартовать 1 января 2024 года. С иностранных гостей, прибывающих в королевство воздушным путем, планировалось взимать 300 бат, наземным – 150 бат. При этом пока механизм оплаты налога туристами так до конца и не проработан.
Первоначально идея предусматривала выделение части собранных средств на медицинское страхование от несчастных случаев для иностранных путешественников. Но теперь решено оформлять отдельные полисы на гостей за счет королевства. Пилотный проект планируется запустить на период новогодних праздников.