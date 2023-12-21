Таиланд отложил введение туристического сбора на неопределенный срок

Министерство туризма и спорта Таиланда решило повременить с введением курортного сбора для иностранных туристов.

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Однако глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол отметила, что полностью от инициативы власти не отказываются.

«Взимание туристического налога будет отложено до тех пор, пока ситуация с туризмом не улучшится. Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей», – сказала министр.

Она пояснила, что туристическому сектору королевства нужно больше времени для восстановления после пандемии коронавируса. По словам руководителя Минтуризма, в ближайшее время объявление об отсрочке появится в национальном вестнике Royal Gazette.

Введение туристического сбора должно было стартовать 1 января 2024 года. С иностранных гостей, прибывающих в королевство воздушным путем, планировалось взимать 300 бат, наземным – 150 бат. При этом пока механизм оплаты налога туристами так до конца и не проработан.