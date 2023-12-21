Россиянин поскользнулся в турецком отеле и решил засудить туроператора

Российский турист сломал ногу во время отдыха в Турции и решил отсудить у туроператора миллион рублей компенсации.

«Турист получил перелом со смещением, поскользнувшись на полу гостиницы. Выяснилось, что уборщица пролила воду из ведра, но не поставила табличку с предупреждением», – пишет «Турдом».

При этом в отеле отвергли обвинения, отметив, что инцидент произошел неумышленно. Когда турист вернулся в Россию, он подал в суд на туроператора, потребовав компенсацию в миллион рублей. Туроператор же отказался возмещать ущерб.