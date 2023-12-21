Сверкающий Баку: как город преобразился к Новому году?

Баку готовится к Новому году. Главную елку установили в самом центре города, на площади Азнефть, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

Баку превращается в город сказок. Коммунальные службы работают без выходных: украшают столицу к Новому году. Проспекты освещают праздничными гирляндами. Главная елка высотой 20 метров тоже светодиодная. Только на нее ушло 25 тысяч метров световой ленты. Об экономии не забывают. Лампочки используют энергосберегающие.

«Они долговечны в эксплуатации, не так сильно нагреваются, при этом они яркие и с настраиваемым цветом. Огромное количество людей сейчас украшает ими город», – сказал начальник отдела Исполнительной власти Баку Эльмин Иманов.

На праздничное убранство столицы коммунальщикам дали пять дней. Работе мешает погода – бакинский ветер вперемешку с дождем, который не прекращается несколько дней.

«Каждый переулок и улицу украшаем по-разному. Мы хотим дать гражданам и гостям столицы ощущение праздника. Как только на улице темнеет, мы включаем подсветку. Многие специально выходят погулять вечером. По ночам весь город сверкает», – отметил Эльмин Иманов.

К празднику готовятся и магазины. Витрины украшают гирляндами, а посетителей возле входа встречает Дед Мороз. В продаже – сотни праздничных украшений. В этом году много внимания уделяется декору: скатертям, посуде, салфеткам. Популярностью пользуются изображения дракона – символа нового года. А еще на полках магазинов можно часто встретить Щелкунчика.

«У нас с ним есть елочные игрушки, тарелки, даже маленькие деревянные игрушки. Одна такая игрушка стоит пять манатов (чуть больше 200 рублей). Но чаще всего берут наборы. В них бывает от трех до пяти штук. Стоят всего 10 манатов (520 рублей)», – рассказал продавец Эльшан Гамидов.