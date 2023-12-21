На популярном европейском курорте захотели запретить туризм

На популярном европейском курорте Тенерифе местные жители захотели временно запретить туризм, так как недовольны поведением приезжих. Об этом сообщает Daily Star.

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По информации издания, в основном жители испанского острова жалуются на британцев и просят их не приезжать.

«Канарские острова не продаются», — гласят лозунги возмущенных людей.

По их словам, остров страдает от пробок, разливов сточных вод и ущерба, нанесенного окружающей среде многочисленными новыми отелями.