Турист потребовал миллион рублей за сломанную в Турции ногу

В первые дни отдыха в Турции турист упал на скользком полу в отеле и сломал ногу. Вернувшись домой, он предъявил претензию туроператору.

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Как рассказал турагент, продавший тур, перелом оказался сложным, со смещением. Пришлось делать операцию на месте. Страховка покрыла расходы, но отпуск был испорчен.

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Турист сразу написал агенту, что у него есть доказательства вины отеля в случившемся. «Сотрудница разлила ведро воды, а табличка “Скользкий пол” отсутствовала. Правда, отель, по данным туроператора, видит ситуацию иначе: никакого умышленного разлива воды не было».

По приезде домой россиянин совместно с юристом составил досудебную претензию. Он потребовал у туроператора вернуть стоимость тура – 125 тыс. руб., компенсировать ему моральный вред – 150 тыс. и ущерб здоровью – 800 тыс.

Туроператор в возмещении ущерба отказал, в том числе сославшись на памятку для туриста. «Но так получилось, что мы ее не отправили: она не прикрепилась к письму в связи с большим объемом», – поделился турагент.

Турист обратился в суд и в качестве ответчика указал туроператора, агент выступает третьим лицом. Рассмотрения дела еще не было, но турагент опасается, что и к нему могут возникнуть претензии.

«Меня смущает отсутствие памятки среди документов по туру. Могут ли быть риски для турагентства и обязано ли оно вернуть свою комиссию?» – спрашивает представитель розницы в телеграм-канале «Крыша ТурДома В2В».

Коллеги уверены, что его вины нет. «У нас был суд, туристы подали на туроператора. Суд присудил ФПР 100%, а наша комиссия – это тоже фактически понесенные расходы. Никто ничего не вернул».

Что касается отсутствия памятки, то она вряд ли помогла бы туристу: «Что там такое должно быть, что убережет от падения на скользком полу?»

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская подтвердила, что турагент исполнил свои обязательства. «Спор идет по качеству предоставления услуг, за которое, согласно Закону “Об основах туристской деятельности в РФ”, несет ответственность именно туроператор. Нужно учитывать практику по региону, но в целом я не вижу оснований для взыскания агентского вознаграждения. Тем более турагент заявлен в качестве третьего лица, следовательно, к нему требований нет».