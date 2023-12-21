Частные экскурсии за 5 тысяч евро запустят в афинском Акрополе в 2025 году

Афинский Акрополь в Греции можно будет посетить с частной экскурсией за пять тысяч евро в 2025 году. Об этом сообщает газета Parapolitika.

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Из текста следует, что с 1 апреля 2025 года компании из 4–5 туристов могут посетить Акрополь в течение двух часов: с 07:00 до 09:00 или с 20:00 до 22:00. Такое решение приняли после корректировки ценовой политики министерством культуры страны. Кроме того, повысились цены на билеты в археологические памятники и музеи Греции.

В Минкультуры страны объяснили удорожание билетов растущей посещаемостью археологических памятников и музеев за последние два года и тем, что текущие цены слишком низкие по сравнению со среднеевропейскими, передает РИА Новости.

Уточняется, что обычный билет в Акрополь с весны 2025 года подорожает с 10 евро зимой и 20 евро – летом до 30 евро круглогодично. Помимо этого, отменят единый билет на посещение более чем одного археологического объекта или музея, кроме Древней Олимпии, Дельф, Микен и Айгаи в городе Вергина.

Ранее сообщалось, что вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле сделают платным для иностранных туристов со следующего года.

При этом, как отметил министр культуры Мехмет Нури Эрсой, за турецкими гражданами останется право посещать мечеть на безвозмездной основе.