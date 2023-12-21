Авиакомпания "Азимут" в январе планирует запустить прямые рейсы между Кемерово и Самарой

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Прямые авиарейсы между Кемерово и Самарой начнут летать с 14 января 2024 года. Полеты будет выполнять авиакомпания "Азимут", сообщили в пресс-службе аэропорта Кемерово.

"С 14 января 2024 года авиакомпания "Азимут" открывает воздушное сообщение между Кемерово и Самарой. Транзитный рейс следующий по маршруту Кемерово - Самара - Минеральные Воды будет выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100-95 один раз в неделю из Кемерово по воскресеньям, из Самары - по субботам. Билеты на первые вылеты от 1 888 рублей", - говорится в сообщении.

Рейс из Кемерово будет вылетать в 06:00 (02:00 мск) и прибывать в 06:30 (05:30) мск. Вылет обратного рейса запланирован на 22:30 (21:30 мск), прилет в 05:00 (01:00 мск).