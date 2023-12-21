Женщина встретила русских туристов в Тонга, испытала стыд и хотела убежать

«Уверяю, та семья потратила более полумиллиона рублей, чтобы только добраться сюда, когда как мы потратили около 30 тысяч рублей на билеты до Тонга за двоих (и два года в пути до этого). Но даже не в этом дело, а в нашем общем видении на жизнь. Просто мы другие люди», — заключила она.