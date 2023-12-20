Туристы торопятся занять места в отелях «все включено» в Абхазии

Туристы активно оплачивают проживание в отелях Абхазии на ближайшее лето. Как отмечают турагенты в телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B», сейчас это наиболее активное направление для раннего бронирования на 2024 год. «Продали много номеров на май», – делятся успехами коллеги. «Некоторые стараются занять лучшие места уже на июль», – отвечают другие.

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Такая активность на этом направлении объяснима: дефицит хороших гостиниц заставляет заранее озаботиться вопросами размещения на курорте. Хочешь провести отпуск не в советском санатории, значит, нужно шевелиться уже сейчас. В плюс идет и то, что Абхазия не подвержена сюрпризам в виде всевозможных санкций, ограничений полетов и т. п.

Как заверили журналиста TourDom.ru в туроператоре АЛЕАН, количество бронирований на лето на текущий момент в 4 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются объекты с развитой инфраструктурой: «Апсны», гранд-отель «Россия», «Европа», «Нарт», «Страна Души», «Золотые пески».

В среднем цены на размещение поднялись на 15% по отношению к прошлому высокому сезону. Самый большой рост фиксируют на туры в те объекты размещения, которые улучшили свою концепцию, перейдя с полного пансиона на «все включено». Здесь ценник на треть выше прежнего.

Так, проживание в июне на 10 ночей для двоих в «Стране Души» 3* обойдется минимум в 56 тыс. руб. в экономе со «все включено». Размещение в гостинице «Золотые пески» – от 69 тыс. в номере категории «стандарт» с трехразовым питанием. В отеле «Нарт» 4* – от 110 тыс. руб. в стандарте с полупансионом.