Пассажирка отказалась уступить место в самолете ребенку и прослыла эгоисткой

Пассажирка с лишним весом купила два места в самолете, отказалась уступить одно из них ребенку и прослыла эгоисткой. Соответствующий пост она разместила на форуме Reddit.

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34-летняя женщина призналась, что ей пришлось забронировать два кресла, потому что в прошлом ей не удавалось путешествовать с комфортом на одном. Пользовательница форума написала, что в самолете у нее возник конфликт с попутчицей, которая попросила ее предоставить одно место ребенку.

«Она сказала мне втиснуться на одно кресло, чтобы ее сын мог сесть на другое. Она приказала мне, а не попросила. Я ответила ей "нет" и объяснила, что заплатила за это место», — пожаловалась автор публикации.

Она добавила, что спор привлек внимание стюардессы, которая, выяснив детали конфликта, посоветовала матери взять ребенка на руки. Пассажирка также рассказала, что потом на протяжении всего полета она получала от попутчицы «непристойные взгляды и пассивно-агрессивные замечания».

В комментариях к посту некоторые пользователи Reddit встали на сторону женщины. «Она не купила место для своего сына и предполагает, что кто-то другой откажется от места, за которое он заплатил», «Вы заплатили за это место, оно ваше», — заметили они.

Другие юзеры раскритиковали поведение пассажирки. «Если вы настолько толстая, что вам нужно покупать более одного места в самолете, то вы эгоистичны. На рейсах постоянно овербукинг, особенно во время праздников. Как вы можете оправдать наличие двух мест для себя?», «Да, маме следовало купить место, но это не значит, что вы должны вести себя эгоистично и причинять дискомфорт другим», — возмутились пользователи портала.