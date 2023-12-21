АТОР отметила рост спроса на заграничные туры на Новый год на 35%

Спрос на заграничный отдых в новогодние каникулы вырос на 35% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, туроператоры отправят в зарубежные страны в этот период около 500 тысяч туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России. Основной причиной роста спроса в АТОР считают увеличение числа стран, имеющих прямое авиасообщение с Россией. В лидерах: ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы и Куба. Популярны также Абхазия и Индонезия. Самые дорогие туры на Новый год россияне покупают на Мальдивы - в среднем за 1-1,2 млн рублей на двоих.