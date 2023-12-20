В расписании Шереметьево появились авиарейсы из Москвы в Краснодар с 25 декабря

В качестве перевозчика указана компания «Аэрофлота». При этом продажу билетов ещё не запустили. Самолёты из столицы не летают в Краснодар и некоторые другие аэропорты юга России с 24 февраля 2022 года. В декабре 2023-го директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко объявил, что воздушная гавань готова к открытию. Как указано на сайте Шереметьево, 25 декабря в 03.05 из Москвы в Краснодар полетит пассажирский самолёт SU 1284 авиакомпании «Аэрофлот». Пока что назначены рейсы только этого перевозчика. Международный аэропорт Краснодара не закрыт с 24 февраля 2022 года. Решение приняли для обеспечения безопасности перевозки пассажиров в связи с началом СВО. В декабре 2023 глава аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко сообщил , что воздушная гавань готова возобновить работу. По его словам, все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. 15 декабря 2023 года в Краснодар из Минеральных Вод прилетел тестовый рейс. Самолёт авиакомпании «Азимут» благополучно приземлился в аэропорту Пашковский. В России по-прежнему закрыты многие аэропорты юга страны. Среди них воздушные гавани Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В районе черноморского побережья России работает только аэропорт Сочи. Ранее стало известно, что в России изменились правила перелёта с детьми. Теперь родители смогут выбирать, с кем будет сидеть ребёнок до 12 лет, даже если они будут находиться в разных классах обслуживания. Подробности — здесь .