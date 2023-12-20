Возвращаясь из Вьетнама, российские туристы на 12 часов застряли в Казахстане

Настроение российским туристам, которые отдыхали на острове Фукуок, здорово подпортила обратная дорога. Самолет авиакомпании Scat Airlines, возвращавшийся в Новосибирск из Вьетнама (рейс DV 455), сел на дозаправку в казахстанском Таразе, но дальше не полетел. Вылет планировался 19 декабря в 23:00 по местному времени (20:00 мск), пассажиры около полутора часов провели в самолете, затем их высадили и попросили подождать.

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«Туристов уже больше 12 часов держат в нейтральной зоне очень маленького аэропорта, никуда не выпускают», – рассказала TourDom.ru турагент, подписчица нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», добавив, что по регламенту пассажирам должны были предоставить отель, но ограничились тем, что покормили, да и то лишь утром – лапшой быстрого приготовления.

Наша собеседница пояснила, что рейс был задержан из-за поломки самолета – нужную деталь предварительно обещали привезти в 7 утра по местному времени (04:00 мск), однако полной ясности, доставили ее или не получилось, нет до сих пор. Нет информации и по дальнейшим действиям пассажиров. «Даже не знаем, когда будем дома», – поделилась одна из туристок.

Из-за поломки боинга серьезно задерживается рейс и в обратном направлении – из Новосибирска на Фукуок через Тараз. «Наши, наоборот, сегодня ночью не вылетели из Новосибирска, тоже ждут», – сообщил нам подписчик. По расписанию самолет должен был вылететь в 03:45, теперь расчетное время отправления – 17:00 (13:00 мск).