Россияне на новогодние праздники массово устремились на один курорт Азии

Новогодние праздники на индонезийском острове Бали в 2024 году захотели провести около 65 тысяч россиян, это на 38 процентов больше, чем годом ранее. О том, что отечественные туристы массово устремились на этот популярный курорт Азии, рассказали аналитики Alex Villas Agency, соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Отмечается, что к 20 декабря в туристических районах Бали забронировано 99 процентов вилл, апартаментов и номеров в отелях. Аналитики уточнили, что турпоток россиян на индонезийский остров в период новогодних каникул вернулся на допандемийный уровень.

В исследовании также говорится, что в 2024 году спрос на аренду жилья у отечественных путешественников изменился. Выросло число бронирований семьями с детьми и большими компаниями.

«Россияне предпочитают арендовать одну виллу с тремя-четырьмя спальнями на несколько семей. Бронирование на новогодние праздники началось еще за полгода», — отметил директор по маркетингу компании Alex Villas Agency Антон Новиков.

По данным аналитиков, средний чек на аренду виллы по сравнению с 2023 годом увеличился и составил 120 тысяч рублей, а на аренду апартаментов — 70 тысяч рублей.