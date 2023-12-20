Стали известны особенности оформления документов для отдыха на Мальдивах

Об этом рассказала порталу TourDom.ru руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Fun & Sun Ольга Иванова, находясь в настоящее время на отдыхе на острове Лангкави.

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Ольга предварительно оформила документ на сайте миграционной службы Малайзии imi.gov.my, что можно сделать не ранее чем за 3 дня до въезда в страну. Тем не менее, оказалось, что процедуру можно выполнить также непосредственно в аэропорту при прилете.

На Лангкави, в зоне пограничного контроля, сотрудники с плакатами, содержащими QR-код, встречают пассажиров. Достаточно просканировать код на смартфоне и заполнить электронную форму по предоставленной ссылке. В форме указываются паспортные данные туриста, информация о рейсе, даты пребывания и данные отеля.

По словам Ольги Ивановой, на пограничном контроле ей задали минимум вопросов, после чего быстро сняли отпечатки пальцев, поставили безвизовый штамп в паспорт и пожелали приятного отдыха. Процедура оказалась быстрой и беспроблемной.

Граждане России имеют право находиться в Малайзии без визы в течение 30 дней, при наличии обратных билетов. ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от COVID-19 больше не требуются.