Аэрофлот анонсировал открытие рейсов Москва - Хайнань (КНР)

Рейсы будут регулярными: в начале путешествия будут осуществляться только по средам, на Airbus A330. В будущем планируется добавление второго рейса по воскресеньям.

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Хайнань - известный курортный остров в Китае с круглогодично привлекательным климатом. Именно поэтому регион часто называют "Восточные Гавайи". Сезон дождей на острове продолжается с декабря по март.

Санья будет пятым китайским городом в Китае, в который Аэрофлот предоставляет путешествия из Москвы. Напомним, что в настоящее время, в зимнем сезоне, Аэрофлот предоставляет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. 23 декабря будут возобновлены рейсы в Гонконг. Также запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.